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Раскрыта опасность коронавируса для почек

Немецкие и голландские ученые: коронавирус вызывает появление рубцов в почках

Фото: Pixabay

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах заявили, что коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Steam Cell.

Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

Отмечается, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.

Ранее ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) выяснили, что при попадании в мозг через нос коронавирус вызывает у переболевших им людей такие симптомы, как проблемы с памятью, нарушения координации и «туман в голове». Наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются спустя семь дней после заражения. Чаще всего это заметно у старых животных, болеющих диабетом.

Марина Совина
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