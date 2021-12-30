Раскрыта опасность коронавируса для почек

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах заявили, что коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Steam Cell.

Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

Отмечается, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.

Ранее ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) выяснили, что при попадании в мозг через нос коронавирус вызывает у переболевших им людей такие симптомы, как проблемы с памятью, нарушения координации и «туман в голове». Наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются спустя семь дней после заражения. Чаще всего это заметно у старых животных, болеющих диабетом.