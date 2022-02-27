Доктор Мясников перечислил вызывающие смертельно опасное состояние препараты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил препараты, чрезмерный прием которых может вызывать смертельно опасное состояние — гипотонию. Выпуск доступен на видеохостинге YouTube.

Врач объяснил, что гипотония — это резкое падение давления. «Если у вас давление 220 на 160, вы приняли таблетку под язык, и оно у вас рухнуло до 150 на 100, то это организм считает как гипотонию», — рассказал Мясников и добавил, что при быстром падении давления у человека увеличивается риск возникновения инфарктов и инсультов.

Наиболее частой причиной гипотонии, как уточнил доктор, являются лекарства. Мясников порекомендовал не превышать рекомендуемую дозировку антидепрессантов, миорелаксантов, бета-блокаторов и мочегонных препаратов, чтобы избежать резкого понижения кровяного давления.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности чрезмерного приема кальция. По словам врача, частое употребление этого популярного микроэлемента может привести к образованию камней в почках.