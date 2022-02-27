В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Донецкой народной республики получила осколочные ранения при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«По адресу ул. Богуна, 45/86 легкие осколочные ранения получила мирная жительница», - написал мэр.
Ранее власти Горловки сообщили о гибели двух учителей после обстрела школы со стороны ВСУ. По словам Приходько, украинские военные возобновили обстрелы города в 25 февраля 5:30 утра. Один из их снарядов попал в здание школы № 50 на улице Соколовского, 15.