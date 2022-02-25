В ДНР при обстреле школы погибли двое учителей

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания школы в городе Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) погибли двое учителей. Об этом глава городской администрации Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные возобновили обстрелы города в 25 февраля 5:30 утра. Один из их снарядов попал в здание школы № 50 на улице Соколовского, 15.

Приходько отметил, что в результате попадания мины погибли двое человек и еще один получил ранение. В настоящий момент пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее власти ДНР заявляли, что за прошедшие сутки в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя и 12 человек были ранены. Сообщалось также, что на Донецком и Горловском направлениях были повреждены 53 жилых дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил о введении военного положения на всей территории республики.