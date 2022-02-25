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ДНР сообщила о двух погибших мирных жителях за сутки

ДНР заявила, что два мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Власти Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что два мирных жителя погибли за сутки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация опубликована на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки погибли 2 и ранено 12 мирных жителей. Повреждено 53 жилых домостроения на Донецком и Горловском направлениях», — сказано в сообщении.

Представители ДНР утверждают, что были обстреляны 29 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее власти Луганской народной республики заявили, что 25 февраля со стороны ВСУ зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам.

Между тем министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что 57 человек погибли и 169 получили ранения в результате военных действий в стране.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Алевтина Запольская
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