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В ЛНР сообщили о 33 обстрелах со стороны украинских войск

ЛНР в СЦКК сообщило, что на 3:00 25 февраля зафиксировано 33 обстрела со стороны Украины

Кадр видео: РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о 33 обстрелах со стороны украинских войск в пятницу, 25 февраля. Сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам Республики», — уточняется в сообщении.

Также представительство республики сообщило, что в Первомайске повреждения получили «четыре домостроения и два объекта инфраструктуры». В Донецком и Голубовском по меньшей мере повреждено три жилых дома.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли Донецк. Из района населенного пункта Марьинка выпустили десять мин калибром 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

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Марина Совина
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