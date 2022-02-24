Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк

Украинские силовики обстреляли Донецк. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там заявили, что артиллерия ВСУ выпустила по столице ДНР из района населенного пункта Марьинка десять мин калибром 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что вооруженные силы страны не станут либеральничать с нарушителями режима перемирия в Донбассе. Дипломат сказал, что конфликт не исчерпан, а обстрелы мирных кварталов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжаются.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.