Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк

Украинские силовики обстреляли Донецк запрещенными снарядами

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские силовики обстреляли Донецк. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там заявили, что артиллерия ВСУ выпустила по столице ДНР из района населенного пункта Марьинка десять мин калибром 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что вооруженные силы страны не станут либеральничать с нарушителями режима перемирия в Донбассе. Дипломат сказал, что конфликт не исчерпан, а обстрелы мирных кварталов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжаются.

Материалы по теме:
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Донбасс
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Донбасс
22 февраля
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
22 февраля

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский обратился к россиянам «как гражданин Украины»
Макрон поговорил с Зеленским и оценил его хладнокровие
Блогерша показала способ безболезненно снять силиконовые резинки с волос
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк
Блинкен предрек что-то похожее на «вторжение» России на Украину до утра четверга
В Белом доме заявили о сохраняющейся угрозе «нападения» России на Украину
Украина перестала получать электроэнергию из России и Белоруссии
Совбез ООН решил экстренно собраться из-за Украины
Зеленский обратился к Франции за финансовой поддержкой
Россияне вспомнили о газировках из советских автоматов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.