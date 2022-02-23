В России отказались «либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что вооруженные силы страны не станут либеральничать с нарушителями режима перемирия в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат сказал, что конфликт не исчерпан, а обстрелы мирных кварталов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжаются. «Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев. Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет», — приводит слова российского постпреда, сказанные на заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине, агентство.

Ранее Василий Небензя заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР стало следствием саботажа Киевом Минских соглашений. Он подчеркнул, что решение признать республики Донбасса последовало из-за отказа Украины выполнять обязательства по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета безопасности.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.