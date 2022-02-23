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Небензя назвал признание ЛНР и ДНР следствием саботажа Киевом своих обязательств

Небензя заявил, что признание ДНР и ЛНР произошло из-за саботажа Киевом Минских соглашений

Фото: Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало следствием саботажа Киевом Минских соглашений. Его слова передает ТАСС.

«Вокруг этого решения сейчас много спекуляций и инсинуаций», — сказал в среду, 23 февраля, на заседании Генеральной ассамблеи ООН Небензя. Он подчеркнул, что решение признать республики Донбасса последовало из невыполнения Украиной своих обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета безопасности.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Запад на протяжении семи лет вводит все больше санкций против Москвы вместо того, чтобы убедить Киев выполнить Минские соглашения.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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Варвара Кошечкина
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