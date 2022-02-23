Посол России отметил нежелание Киева выполнять Минские соглашения

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Запад на протяжении семи лет вводит все больше санкций против Москвы, вместо того, чтобы убедить Киев выполнить Минские соглашения. Россия сожалеет из-за нежелания Украины выполнять свои обязательства, отметил он. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем 22 февраля дипломат встретился с первой замглавы МИД Канады Мартой Морган. Причиной его вызова в Министерство иностранных дел стало признание в понедельник Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Они сделали мне представление, по сути, изложив известную позицию канадского правительства, которая вчера уже была обозначена в заявлениях премьер-министра Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Жоли. Я в ответ изложил им нашу позицию, наше восприятие этой картины», — рассказал Степанов.

По словам посла, Киев отказывается выполнять свои обязательства по Минским договоренностям. Он также сообщил, что во время его визита в министерство вопрос о новых антироссийских санкциях с канадской стороны «напрямую не поднимался».

Ранее бывший народный депутат Украины Сергей Мельничук рассказал, что возможности сохранить территориальную целостность страны не прибегая к насилию имелись, но оказались утрачены. По его мнению, теперь вернуть Донбасс можно лишь военным путем.