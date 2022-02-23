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На Украине заявили о возможности вернуть Донбасс лишь военным путем

Экс-нардеп Украины Мельничук заявил, что теперь Донбасс можно вернуть лишь военным путем

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Бывший народный депутат Украины Сергей Мельничук в эфире телеканала «Наш» рассказал, что возможности сохранить территориальную целостность страны не прибегая к насилию имелись, но оказались утрачены. По его мнению, теперь вернуть Донбасс можно лишь военным путем.

«То, что начертили "красные линии", не дали договориться... Да, возможно, нужно было идти на определенные компромиссы, чтобы только вернуть эти территории. Сейчас нужно эти территории отвоевывать. У общества есть большое желание вернуть эти территории», — заявил экс-нардеп.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, признав республики, Россия якобы признала свою ответственность за вооруженный конфликт на Украине.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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