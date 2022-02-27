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Германия поддержит отключение России от SWIFT при «определенных условиях»

Handelsblatt: ФРГ готова при определенных условиях поддержать отключение России от SWIFT

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Германия готова поддержать отключение России от международной платежной информационной системы SWIFT при «определенных условиях». Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах, передает РИА Новости.

Как утверждает собеседник издания, исключение российских банков «становится все более вероятным». «Федеральное правительство, которое долгое время отвергало эту санкцию, теперь готово сделать это при определенных условиях», — говорится в материале газеты. По информации издания, договоренность об этом между президентом США Джо Байденом и главами европейских правительств может быть достигнута «уже вечером».

Ранее стало известно, что за новые меры против России выступила Франция. В частности, президент страны Эммануэль Макрон выступил за принятие новых мер вместе с европейскими партнерами «относительно системы SWIFT».

Марина Совина
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