Франция выступила за новые меры против России
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за усиление мер против России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец, передает РИА Новости.
Так, Макрон поддержал «усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами». Кроме того, новые национальные ограничения могут касаться «замораживания финансовых активов российских лиц».
Помимо этого, французский лидер выступил за принятие новых мер вместе с европейскими партнерами «относительно системы SWIFT».
Ранее отключение России от системы SWIFT поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом агентство Bloomberg сообщило, что Россия этого избежит, так как Италия и Германия выступают против введения подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.