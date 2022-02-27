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Франция выступила за новые меры против России

Президент Франции Макрон поддержал новые ограничения в отношении России

Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за усиление мер против России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец, передает РИА Новости.

Так, Макрон поддержал «усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами». Кроме того, новые национальные ограничения могут касаться «замораживания финансовых активов российских лиц».

Помимо этого, французский лидер выступил за принятие новых мер вместе с европейскими партнерами «относительно системы SWIFT».

Ранее отключение России от системы SWIFT поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом агентство Bloomberg сообщило, что Россия этого избежит, так как Италия и Германия выступают против введения подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.

Марина Совина
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