Канада поддержала отключение России от SWIFT

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна поддержала отключение России от системы SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеобращение политика.

Трюдо сообщил, что Канада выступает за отключение России от SWIFT. «Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT — критической части глобальной банковской системы», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия избежит отключения от SWIFT. Это возможно благодаря позиции Италии и Германии, которые выступают против введения подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.