Обозначенное Россией время ожидания переговоров с Украиной истекло

Время, которое обозначила Россия для ожидания переговоров с Украиной в белорусском городе Гомель, истекло. Об этом сообщает РИА Новости.

В делегацию для переговоров с Украиной вошли заместитель главы Минобороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Ранее Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины.

В свою очередь Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.