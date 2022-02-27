Япония введет санкции против российских чиновников и Путина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении санкций против ряда российских чиновников и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает в воскресенье, 27 февраля, РИА Новости.

Кисида отметил, что в скором времени будут заморожены все активы отдельных членов правительства России в Японии в случае их выявления. «Становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами "большой семерки" и международным сообществом», — добавил он.

Премьер Японии подчеркнул, что страна поддержит отключение некоторых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. «Западные партнеры запросили нашего участия в заявлении, и Япония намерена присоединиться к инициативе», — заявил он.

25 февраля стало известно, что Япония ввела запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций. Кроме того, страна ввела санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

