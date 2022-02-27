Во Франции сообщили о мобилизации 9,5 тысяч военных из-за ситуации на Украине

Во Франции более 9,5 тысяч военных будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генштаб.

По данным французского издания, еще полторы тысячи солдат примут участие в миссиях по укреплению восточного фланга НАТО. Так, 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. Еще 300 военных Франции уже находятся в Эстонии, 100 человек прибудут туда в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, согласно словам военного источника, предназначены для укрепления противовоздушной обороны Балтии. Помимо этого, 600 французских солдат принимают участие в совершении полетов над Польшей.

Ранее AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что Франция намерена увеличить поставки военного оборудования на Украину. По данным издания, Парижем было принято решение о доставке Киеву дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки. Отмечается, что данный шаг был предпринят по итогам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

