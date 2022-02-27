Стали известны подробности о возможности оплаты проезда картами в метро

Стало известно о работе карт в метро Москвы. Подробности сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Физические пластиковые карты любых банков будут доступны для оплаты проезда на турникетах, в кассах и автоматах по продаже билетов. Также у пассажиров есть возможность расплатиться картами платежной системы «Мир», выпущенными в приложении Apple Pay и Mir Pay.

Ведомство также сообщило, что клиенты ВТБ из-за санкций против банка могут столкнуться с проблемами при оплате проезда через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что на территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций. Средства всех клиентов банков на счетах будут сохранены и все операции будут доступны.