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В Британии допустили конфликт России с НАТО из-за событий на Украине

Глава МИД Британии Трасс заявила, что между НАТО и Россией может возникнуть конфликт

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Между Россией и НАТО может возникнуть конфликт из-за событий на Украине. Такой сценарий допустила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

По словам политика, кризис может продлиться долгое время из-за военного потенциала России. Она также отметила, что потребуется время для того, чтобы введенные Западом санкции ослабили российскую экономику.

«Если мы не остановим Путина на Украине, то другие страны окажутся под угрозой: Прибалтика, Польша, Молдова. И это может вылиться в конфликт [России] с НАТО. Мы этого не хотим», — сказала Трасс.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Виктория Кондратьева
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