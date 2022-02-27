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В ООН запросили проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи по Украине

Совбез ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Совет безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине, она должна пройти в течение 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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