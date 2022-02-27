В ООН запросили проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи по Украине
Совбез ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине
Совет безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине, она должна пройти в течение 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.