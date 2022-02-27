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Российский хирург назвала оптимальный возраст для первой пластики

Хирург Ксения Авдошенко назвала 25 лет оптимальным возрастом для омолаживающей пластики

Фото: Shutterstock

Российский эксперт в области омолаживающей хирургии, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко заявила, что первые возрастные изменения кожи женщины могут заметить в 25 лет. Своим мнением об оптимальном возрасте для пластической операции врач поделилась с «Лентой.ру» в воскресенье, 27 февраля.

По словам специалистки, необязательно дожидаться определенного возраста, чтобы при необходимости сделать омолаживающую пластику лица. В силу генетики некоторым женщинам не требуется особого ухода до 30 лет, однако есть и те, у кого от природы заложен гиперэластоз тканей, то есть в них присутствует малое количество удерживающих и уплотняющих коллагеновых волокон и большое — эластических волокон, способствующих растяжению кожи. В этом случае уже в 20-25 лет девушки обнаруживают у себя мимические морщины лба, вокруг глаз и на щеках.

Авдошенко назвала заблуждением мнение о том, что омолаживающие операции можно делать только после 50 лет: если женщину беспокоят такие проблемы, как жировые грыжи, мешки под глазами, избыток кожи верхних век, то есть смысл решить вопрос в 25 лет.

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«К 33-35 годам у подавляющего большинства женщин появляются избытки и складочки кожи на верхнем веке или даже начинают контурироваться внутренние жировые грыжи. Именно в этом возрасте к хирургу обращаются за блефаропластикой. Дополнительно к этому пациенток, как правило, начинает беспокоить, опущение бровей, и к блефаропластике присоединяется такая малоинвазивная операция, как эндоскопический лифтинг лба и бровей», — объяснила хирург и добавила, что такого комплекса операций обычно хватает до 40-45 лет.

Кроме того, есть женщины, у которых наблюдается ранее старение, связанное с преждевременным наступлением климакса. Как только в организме снижается уровень женских половых гормонов, начинают прогрессировать процессы старения, и в 38 лет женщина может выглядеть на 50. Авдошенко подчеркнула, что в этом случае не стоит ждать 50-летнего рубежа, и чем раньше сделана операция, тем качественнее эффект омоложения.

Ранее Ксения Авдошенко развенчала несколько популярных мифов, связанных с операциями на лице. По словам врача, многие пациенты считают, что после пластики лицо может измениться до неузнаваемости: станет натянутым и плоским, растянется рот, появятся проблемы с мимикой, образуются рубцы. Однако Авдошенко заявила, что результат операции напрямую зависит от квалификации специалиста.

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Дина Васильева
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