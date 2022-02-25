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Российский хирург развенчала популярные мифы о пластике лица

Хирург Ксения Авдошенко заявила, что результат пластики напрямую зависит от специалиста

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Российский эксперт в области омолаживающей хирургии, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко развенчала несколько популярных мифов, связанных с операциями на лице. Информацией на эту тему она поделилась с «Лентой.ру» в пятницу, 25 февраля.

По словам врача, многие пациенты считают, что после пластики лицо может измениться до неузнаваемости: станет натянутым и плоским, растянется рот, появятся проблемы с мимикой, образуются рубцы. Однако Авдошенко заявила, что результат операции напрямую зависит от квалификации специалиста.

«Это может произойти, если только хирург оперирует и подтягивает подкожные ткани, используя устаревшие методики. Опытный врач работает с удерживающими лицо связками, анатомично перемещает подкожные ткани, а точнее SMAS-слой, и при этом ни крылья носа, ни углы рта не растягиваются», — пояснила она и добавила, что в ходе операции большое внимание уделяет качеству и расположению рубцов, чтобы сделать следы от нее минимально заметными.

Авдошенко также отметила, что хирургический SMAS-лифтинг — омолаживающая операция, которая воздействует на глубокие слои лица — выполняется в России уже более 20 лет.

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Кроме того, пластический хирург дала советы, как сохранять эффект от операции максимально долго. Для этого необходимо удерживать стабильный вес, отказаться от курения и поддерживать качество кожи при помощи таких косметологических процедур, как мезотерапия, плазмалифтинг и инъекции ботулотоксинов. «При качественно выполненной пластике эффект сохраняется от 10 до 15 лет. Даже по окончании срока лицо не будет выглядеть так же старо, как до операции», — заявляет собеседница издания.

При этом Авдошенко подчеркнула, что пластика не влияет на процесс старения, зависящий от генетических особенностей и гормонального фона, а хирург лишь перемещает ткани в более высокое положение и убирает избытки кожи, создавая новый каркас. «В итоге овал лица и контуры шеи долго сохраняют молодой вид, и, несмотря на то, что полностью остановить процесс старения врач не в силах, помолодевшее лицо значительно улучшает качество жизни и дарит психологический комфорт своей обладательнице», — заключила врач.

Ранее в феврале российский врач перечислил самые популярные хирургические вмешательства, к которым прибегают мужчины. Пластический хирург Михаил Коростелев заявил, что чаще всего пациенты обращаются к специалистам в связи с посттравматической деформацией. В таких случаях медики выполняют риносептопластику — комплексную операцию для эстетической коррекции формы носа и улучшения носового дыхания.

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Дина Васильева
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