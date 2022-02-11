Российский хирург перечислил самые популярные пластические операции у мужчин

Российский врач перечислил самые популярные хирургические вмешательства, к которым прибегают мужчины. Интервью с ним публикуют «Известия».

Пластический хирург Михаил Коростелев заявил, что чаще всего пациенты обращаются к специалистам в связи с посттравматической деформацией. В таких случаях медики выполняют риносептопластику — комплексную операцию для эстетической коррекции формы носа и улучшения носового дыхания.

По словам доктора, второй по популярности процедурой является отопластика — коррекция ушных раковин. На третьем месте в его рейтинге расположилась операция по удалению разнообразных пигментных пятен, невусов, папиллом, атером, липом и рубцов.

Кроме того, Коростелев подчеркнул, что пациенты нередко прибегают к блефаропластике, так как с возрастом они сталкиваются с опущение линии бровей и верхнего века. Последними в списке специалиста оказались липосакция подбородка и тела, а также коррекция гинекомастии (состояние, характеризующееся увеличением молочных желез у мужчин и их развитием по женскому типу — прим. «Ленты.ру»)

Ранее модель Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фотографий папарацци на выходе из клиники. Девушку запечатлели около офиса того же врача Джейсона Би Даймонда. На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.