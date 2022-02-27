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В Минобороны заявили о сдавшемся ракетном полке ВСУ с «Буками»

Минобороны заявило, что 302-й зенитный ракетный полк ВСУ сдался в Харьковской области

Фото: Reuters

В Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины (ВСУ), в распоряжении которого имелись комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Бук М-1», сдался и добровольно сложил оружие. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, в итоге был задержан 471 украинский военнослужащий.

«Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям», — подчеркнул Конашенков.

Ранее, 25 февраля, в Минобороны сообщили, что всего с начала российской военной операции в Донбассе в плен сдались около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Варвара Кошечкина
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