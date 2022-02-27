Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, а также выразил особую признательность тем, кто сейчас несет служба на Украине. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений специального назначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины», — говорится в поздравлении президента.

Путин напомнил, что военные не раз доказывали свою готовность в сложнейших условиях действовать максимально эффективно и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.