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В Белоруссии началось голосование на конституционном референдуме

Участки для голосования на референдуме по конституции 27 февраля открылись в Белоруссии

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress.com

В Белоруссии началось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Об этом сообщает ТАСС.

В республике открылись 5 510 участков. Бюллетень содержит вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» и два варианта ответа. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, обладающих правом голоса

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С 22 по 26 февраля можно было проголосовать досрочно. Этим правом воспользовались 42,93 процента дееспособных граждан.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пообещал, что референдум пройдет вне зависимости от событий на Украине, где проходит военная операция в Донбассе. «Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище для нас будет. Мы, наоборот, должны прийти!» — заявил он. Глава республики в очередной раз подчеркнул, что конституционный референдум нужен не ему, а всем белорусам. По словам Лукашенко, его вполне устраивает текущая версия основного закона.

В 2020 году в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. После голосования ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало акции протеста по всей Белоруссии. На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию.

Марина Совина
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