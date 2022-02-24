Лукашенко отказался отменять референдум из-за военной операции в Донбассе

Референдум по изменению Конституции Белоруссии пройдет вне зависимости от событий на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище для нас будет. Мы, наоборот, должны прийти!» — заявил Лукашенко на встрече с журналистами. Глава республики в очередной раз подчеркнул, что Конституция нужна не ему, а всем белорусам. По словам Лукашенко, его вполне устраивает текущая версия основного закона.

Белорусский президент добавил, что новая редакция Конституции будет первым шагом к переменам. Он также повторил слово «перемены» по-белорусски (вероятно, намекая на соответствующие требования белорусской оппозиции — прим. «Ленты.ру»). После референдума в стране сложится иная политическая система, уверен Лукашенко.