Лукашенко заявил о непричастности белорусских войск к операции в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимает никакого участия в военной операции России по защите Донбасса. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с военными, уточняет БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что узнал о распространении информации, что белорусские военные якобы участвуют в спецоперации. «Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — заявил он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведения военной операции России по защите Донбасса объявил о введении военного положения на всей территории страны. Глава государства также призвал страны Запада отреагировать и закрыть воздушное пространство.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.