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Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство

Президент Украины Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведения военной операции России по защите Донбасса призвал страны Запада отреагировать и закрыть воздушное пространство. Об этом он рассказал в Twitter.

Глава государства уточнил, что уже обсудил происходящее с лидерами США, Германии, Евросоюза, Польши и Великобритании. «Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал он.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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