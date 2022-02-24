Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведения военной операции России по защите Донбасса призвал страны Запада отреагировать и закрыть воздушное пространство. Об этом он рассказал в Twitter.

Глава государства уточнил, что уже обсудил происходящее с лидерами США, Германии, Евросоюза, Польши и Великобритании. «Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал он.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.