Лукашенко назвал условие отмены референдума по изменению Конституции

Референдум по изменениям Конституции Белоруссии может не состояться только из-за войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на действующие военные объекты республик. Его слова передает БЕЛТА в Telegram-канале.

«Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется», — назвал условие Лукашенко. Политик уточнил, что сам он не верит в подобный сценарий развития событий.

Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии назначено на 27 февраля 2022 года. В белорусских СМИ активно обсуждают эти изменения, их часто называют мирным путем к изменениям страны. Лукашенко подчеркивает, что изменения в основном законе нужны не ему, а белорусам.

В то же время белорусская оппозиция намерена заставить Лукашенко отменить референдум или хотя бы добиться от международного сообщества отказа признать его итоги. Соответствующий призыв опубликовала 20 января бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Несмотря на то, что глава Белоруссии не верит в скорое начало военных действий, он предостерег желающих напасть на республику. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным постоянно работают над укреплением границ Союзного государства и «с ними лучше не связываться», сказал политик.