Лукашенко высказался о признании Белоруссией ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о признании Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он сообщил, что этот вопрос стоит в повестке дня. Слова белорусского лидера передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — сказал Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии предложил провести переговоры России и Украины в Минске. Он убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках.