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Великобритания приготовилась принять украинцев

Премьер-министр Борис Джонсон: власти Британии готовы принять украинцев

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания приготовилась принять к себе украинцев. Его слова передает РИА Новости.

Джонсон отметил, что страна всегда играла «историческую и героическую роль», оказывая помощь людям, которые пытались покинуть территории «разных конфликтов». Он заявил, что в интернете распространяют фейки на этот счет. «Хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что власти США готовы принять у себя беженцев с Украины. Она добавила, что Вашингтон контактирует со своими партнерами и ждет от большинства европейских стран готовности к размещению беженцев.

Марина Совина
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