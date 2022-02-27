Росавиация потребовала от авиакомпаний согласовывать отмену рейсов в Калининград

Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград с российскими властями. Об этом сообщает ТАСС.

«Все отмены рейсов должны быть согласованы с Росавиацией», — говорится в телеграмме руководителя ведомства Александра Нерадько.

В сообщении сказано, что необходимо заблаговременно проработать вопросы по перевозке пассажиров для их информирования в случае изменения расписания рейсов

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.