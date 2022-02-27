США и ряд стран обсудят возможное отключение России от SWIFT

США и ряд европейских стран обсудят возможное отключение России от SWIFT вечером в субботу, 26 февраля. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает РИА Новости.

Ожидается, что в обсуждении примут участие президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц. «После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях», — говорится в статье.

По информации издания, говоря о возможном отключении России от системы, Шольц «обсуждал со своими коллегами компромисс». Ранее также сообщалось, что Германия готова поддержать отключение России от международной платежной информационной системы SWIFT при «определенных условиях».

