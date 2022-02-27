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США и ряд стран обсудят возможное отключение России от SWIFT

Handelsblatt: США, Франция, Германия, Италия и ЕК обсудят отключение России от SWIFT

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США и ряд европейских стран обсудят возможное отключение России от SWIFT вечером в субботу, 26 февраля. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает РИА Новости.

Ожидается, что в обсуждении примут участие президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц. «После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях», — говорится в статье.

По информации издания, говоря о возможном отключении России от системы, Шольц «обсуждал со своими коллегами компромисс». Ранее также сообщалось, что Германия готова поддержать отключение России от международной платежной информационной системы SWIFT при «определенных условиях».

Марина Совина
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