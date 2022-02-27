В Великобритании призвали ввести лимит на импорт газа и нефти из России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с призывом к партнерам по G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за проводимой ей операции в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно согласовать это с нашими партнерами по G7, потому что мы не можем это сделать одни. Нам нужно сократить импорт нефти и газа постепенно. Я бы выступала за то, чтобы ввести потолок на импорт газа и нефти из России, чтобы со временем отрезать нашу зависимость по всей Европе. Это то, над чем мы работаем с нашими партнерами по G7», — пояснила Трасс в эфире Sky News.

Ранее МИД России прокомментировал санкции Лондона против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ограничения подразумевают заморозку активов, однако в документе не указано, о каких именно активах идет речь и есть ли они.