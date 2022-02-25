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МИД прокомментировал санкции Лондона против Путина и Лаврова

МИД РФ в ответ на санкции Лондона сообщил, что у Путина и Лаврова нет счетов в Британии
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

МИД России прокомментировал санкции Лондона против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?», — написала дипломат. Ограничения подразумевают заморозку активов, однако в документе не указано, о каких именно активах идет речь и есть ли они.

Ранее Великобритания пообещала «немедленно ввести санкции» против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне. Об этом говорилось в заявлении премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Марина Совина
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