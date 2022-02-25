Великобритания объявила о введении санкций против Путина и Лаврова

Великобритания пообещала «немедленно ввести санкции» против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

В сообщении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона говорится, что Лондон введет «очень скоро санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне».

Суть рестрикций не раскрывается. Также Великобритания призвала лидеров НАТО принять меры по отключению России от международной платежной системы SWIFT.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и страны ( ЕС) готовы провести свою санкционную проверку против России, вводя новые санкции даже во вред, если это произойдет.