Стали известны подробности о подаче воды в Крым с территории Украины по Северо-Крымскому каналу, передает РИА Новости.

По словам заместителя командующего Черноморским флотом России Михаила Ясникова, этому ничего не мешает. Он рассказал, что Минобороны завершает деблокирование подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Так, выполнены работы по очистке канала в Херсонской области от растительности и леса, ликвидированы дамбы и завершено восстановление подорванных шлюзовых сооружений, объяснил замком.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подача воды на полуостров с территории Украины восстановлена. «Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — пояснил он.