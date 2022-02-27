Швейцария начала работу по организации встречи России и Украины

Швейцария начала работу по организации встречи представителей России и Украины в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир швейцарской телерадиокомпании RTS.

Корреспондент RTS Тьерри Клеманс в эфире без ссылок на официальную информацию заявил, что президент Швейцарии Игнацио Кассис работает над организацией встречи Россия — Украина во вторник (1 марта).

При этом в постпредстве России при женевском отделении ООН не подтвердили и не опровергли это заявление, сославшись на отсутствие официальной информации об этом.

Ранее 27 февраля российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в белорусский Гомель для переговоров с Украиной. В делегацию вошли заместитель главы Минобороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол России в Белоруссии Борис Грызлов.