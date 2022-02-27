Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили об отсутствии боеприпасов у ВСУ

Полевой командир из ДНР Авидзба: у ВСУ через неделю закончатся боеприпасы

Фото: Reuters

Полевой командир из ДНР Ахра Авидзба заявил об отсутствии боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По его словам, резервы украинской армии закончатся через неделю. «Боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в шесть утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем», — заявил он. Авидзба добавил, что «сейчас бежать на эмоциях вперед» — это глупо.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ряд российских банков решили отключить от SWIFT
В МИД Китая призвали США задуматься над виновниками событий на Украине
Бывший премьер Японии предложил обсудить размещение ядерного оружия в стране
Google остановил монетизацию для ряда российских СМИ
В ДНР заявили об отсутствии боеприпасов у ВСУ
В России отреагировали на отстранение от «Евровидения-2022»
Названа вероятность отравления ртутью из-за разбитого градусника
В ЛНР подтвердили причину взрыва на нефтебазе в Ровеньках
На нефтебазе под Киевом случился пожар
Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи, Минск и на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.