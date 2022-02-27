Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США являются единственным выгодополучателем от ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

В своем обращении в воскресенье, 27 февраля, белорусский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты «стараются убрать конкурентов в лице РФ и КНР».

Ранее Лукашенко сказал, что Украина своими действиями фактически подталкивает Белоруссию к началу собственной спецоперации по защите своих граждан.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Лукашенко, в свою очередь, призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.