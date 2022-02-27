Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине
Лукашенко заявил, что США являются единственным выгодополучателем от ситуации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США являются единственным выгодополучателем от ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.
В своем обращении в воскресенье, 27 февраля, белорусский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты «стараются убрать конкурентов в лице РФ и КНР».
Ранее Лукашенко сказал, что Украина своими действиями фактически подталкивает Белоруссию к началу собственной спецоперации по защите своих граждан.
24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Лукашенко, в свою очередь, призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.