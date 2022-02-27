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Лукашенко обвинил Украину в подталкивании Белоруссии к собственной спецоперации

Лукашенко заявил, что Украина подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите граждан

Фото: Nikolay Petrov / Reuters

Власти Украины своими действиями фактически сами подталкивают Белоруссию к началу собственной спецоперации по защите своих граждан. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам главы государства, на Украине регулярно отлавливают и избивают русских и белорусов, что может подтолкнуть Минск к ответным мерам, направленным на защиту своих граждан.

Ранее в феврале Лукашенко заявил, что причиной кризиса на Украине являются действия ее руководства. «Народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, — это руководство Украины», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Лукашенко призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.

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Варвара Кошечкина
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