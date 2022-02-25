Лукашенко назвал причиной событий на Украине ее руководство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал руководство Украины причиной происходящих там событий, передает БЕЛТА.

«Что касается действий, которые в нашей родной Украине… Ну что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, — это руководство Украины», — заявил белорусский лидер.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что является представителем белорусского народа до следующих президентских выборов и берет на себя ответственность в отстаивании независимости и национальных интересов. Она назвала позицию Лукашенко по ситуации вокруг Украины государственной изменой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Лукашенко призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.