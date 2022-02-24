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Тихановская объявила себя представителем белорусского народа

Тихановская заявила о создании переходного кабинета как органа власти в Белоруссии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании переходного кабинета как национального органа власти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Тихановская объявила себя представителем белорусского народа до следующих президентских выборов в стране. Она подчеркнула, что берет на себя ответственность в отстаивании независимости и национальных интересов Белоруссии.

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В своем обращении она также раскритиковала позицию действующего президента страны Александра Лукашенко в ситуации, которая развернулась на Украине. «Нелегитимный правитель Беларуси ввел иностранные войска и сделал нашу страну непосредственным участником конфликта. Это государственная измена и предательство интересов нашего народа и белорусского государства», — подчеркнула Тихановская.

После такого, уверена она, Лукашенко не может считаться «гарантом независимости и территориальной целостности» Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Его белорусский коллега Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал Киев пойти на уступки, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.

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Алиса Реброва
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