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В МИД Китая призвали США задуматься над виновниками событий на Украине

В МИД Китая посоветовали США спросить у себя, кто затеял происходящее сейчас на Украине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В МИД Китая призвали США задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины. Соответствующий пост разместил у себя в Twitter-аккаунте пресс-секретарь департамента информации МИД Китая Лицзянь Чжао.

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», — написал он, комментируя происходящее на Украине. Лицзянь Чжао также опубликовал в социальной сети карикатурное изображение, на котором Дядя Сэм пытается потушить бензином «пожар» на Украине.

Ранее посольство Китая в России в своем Twitter назвало США реальной угрозой для мира. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — напомнили там. К посту прикреплена картинка, где перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

Марина Совина
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