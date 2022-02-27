Посольство Китая в России назвало США реальной угрозой для мира. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — напомнили там. К посту прикреплена картинка, где перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

Ранее в министерстве иностранных дел КНР высказались о происходящем на Украине. Там выступили за уважение суверенитета всех стран. При этом, по мнению политолога Никиты Мендковича, Китай дал понять, что считает виновным в эскалации конфликта на Украине США и НАТО, которые отказались идти на диалог с Россией по вопросам безопасности.