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Китай высказался о происходящем на Украине

МИД Китая выступил за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пекин выступает за уважение суверенитета всех государств, в том числе Украины, заявили в министерстве иностранных дел КНР, пишет ТАСС.

В ведомстве высказались о происходящем на Украине. «Китай выступает за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины», — подчеркнули дипломаты.

Ранее политолог Никита Мендкович заявил, что значение поддержки Китаем России в условиях военной операции по защите Донбасса несомненно высоко, так как она обесценивает возможные санкции в области производства и поставок электроники. По его словам, МИД КНР дал понять, что считает виновным в эскалации конфликта на Украине США и НАТО, которые отказались идти на диалог с Россией по вопросам безопасности.

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О начале военной операции по защите Донбасса 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. До этого представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

Марина Совина
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