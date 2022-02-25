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Оценено значение позиции Китая по ситуации вокруг Украины для России

Политолог Мендкович назвал поддержку Китая обесценивающей санкции против России

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Значение поддержки Китаем России в условиях военной операции по защите Донбасса несомненно высоко, так как она обесценивает возможные санкции в области производства и поставок электроники, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Учитывая, что Китай является основным производителем электроники в мире, сотрудничество с ним позволяет резко сократить эффективность санкций Запада по поставкам многих товаров. Более того, имеет большое значение, с политической точки зрения, поддержка такой большой и влиятельной страны», — поделился политолог.

По его словам, МИД КНР дал понять, что считает виновным в эскалации конфликта на Украине США и НАТО, который отказались идти на диалог с Россией по вопросам безопасности и отказались признавать принцип неделимости безопасности. «Таким образом они не оставили Москве выбора, кроме как вмешаться в кризис на Украине, чтобы защитить собственную безопасность», — отметил Мендкович.

Ранее глава МИД России Лавров и его коллега из КНР Ван И обсудили кризис вокруг Украины. Министры выразили мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН.

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Екатерина Смирная
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