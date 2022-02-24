Лавров обсудил ситуацию на востоке Украины с коллегой из Китая

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили ситуацию на востоке Украины «в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик». Об этом сообщили на сайте российского министерства.

Между дипломатами состоялся телефонный разговор, в ходе которого они в том числе обсудили военную операцию России в Донбассе, начавшуюся 24 февраля.

«Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении на сайте.