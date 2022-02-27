Президент Белоруссии Лукашенко назвал Зеленского неадекватным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал, что его украинский коллега Владимир Зеленский «неадекватен». Слова белорусского лидера приводит ТАСС.

Лукашенко заявил, что пытался связаться с Зеленским. На предложение о переговорах в Гомеле Зеленский ответил: «Возможно, переговорим».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение начать переговоры с Россией на территории Белоруссии. По словам Зеленского, переговоры в Минске невозможны. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — сказал украинский лидер.